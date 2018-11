'Ajaxsupporters op de vuist met supportersgroep AEK Athene'

Supporters van Ajax en AEK Athene zijn afgelopen nacht met elkaar op de vuist gegaan in de Griekse hoofdstad. De supportersgroep van Ajax zou daarbij zijn aangehaakt bij supporters van Panathinaikos, een concurrent van AEK Athene.

Dat meldt NU.nl. Op sociale media gaan beelden rond van de rellende supporters, gepaard met een hoop vuurwerk. Gemaskerde hooligans zouden met stokken op zoek zijn naar supporters van de tegenpartij.

Lokale kranten

Ook een lokale krant in Athene schrijft over de rellen in hun stad. Volgens de lokale media zou het gaan om gevechten tussen AEK Athene en Panathinaikos, waar de Ajaxsupporters zich bij hebben aangesloten.

Vanavond om 18.55 speelt Ajax tegen de Griekse ploeg. Als Ajax deze wedstrijd wint, is de club voor het eerst in dertien jaar geplaatst voor de knock-out fase van de Champions League.