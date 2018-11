Fietsventieldief blijkt medewerker Stopera

Een medewerker van de gemeente Amsterdam moet het boetekleed aantrekken nadat hij via een tweet beschuldigd werd van het losdraaien en stelen van fietsventielen. De fietsen stonden geparkeerd voor de Stopera.

Dat schrijft NH Nieuws. Mart van der Burg, een van de slachtoffers, schreef op 8 november op Twitter aan de gemeente dat er bij een aantal fietsen, die voor de Stopera geparkeerd stonden, de ventielen zijn losgedraaid en meegenomen. Hij zegt dat er camerabeelden zijn en dat hij online een klacht heeft ingediend. Ook verwacht hij op zijn minst nieuwe ventielen, zodat de fiets hersteld kan worden.

Beste. Is bij zeker 4 mensen gebeurd waarvan 1 hem inderdaad meegenomen heeft naar de fietswinkel. Daar gaf hij aan dat hij dacht dat het de fiets van een Tourist was en zei dat hij het bij elke 15de fiets doet die zo staat. — Mart van der Burg (@martvanderburg) November 26, 2018

'Niet door de beugel'

Het stadsdeel zou de melding intern onderzoeken, maar tien dagen later had Mart nog steeds geen antwoord. Hij stuurt opnieuw en zijn verdenking wordt bevestigd. De gemeente antwoordt dat de beschuldiging klopt en de medewerker op zijn kop heeft gekregen. ´De medewerker is al duidelijk gemaakt dat dit absoluut niet door de beugel kan, het losdraaien van ventielen zou dus verleden tijd moeten zijn.´

Dag Mart, ik geef dit signaal opnieuw door aan de teamleider. De medewerker is al duidelijk gemaakt dat dit absoluut niet door de beugel kan, het losdraaien van ventielen zou dus verleden tijd moeten zijn. Gebeurt het toch weer, laat het ons dan weten! Mvg, ^SJS — Stadsdeel Centrum (@020centrum) November 26, 2018

In een latere tweet zegt het stadsdeel dat de ventieldief naar eigen zeggen maar één keer heeft toegeslagen en daarvan de schade heeft vergoed bij de eigenaar van de fiets.