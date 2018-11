Demonstraties op Zuidas tegen gecensureerde app van Google

Amnesty International demonstreert vandaag voor het kantoor van Google op de Zuidas. Ze komen in actie tegen de 'gecensureerde app' die ontwikkeld wordt voor de Chinese markt. Ook wordt de organisatie beschuldigd van het stiekem verzamelen van locatiegegevens van gebruikers.

Amnesty International voert vandaag wereldwijd actie tegen Google. De mensenrechtenorganisatie wil dat er een einde komt aan het ontwikkelen van de gecensureerde app op de Chinese markt, waarmee niet op alle termen gezocht kan worden. Zo zou de nieuwe app die voor China ontwikkeld wordt het niet mogelijk maken om te zoeken op termen als 'mensenrechten'.

'Google wil een zoekmachine zijn waarbij het vertrouwen van de consument op de eerste plaats komt. Werknemers van het bedrijf maken zich er ook zorgen over', zegt projectleider Stijn de Clercq tegen de NOS. Volgens Google zou de applicatie pas in de verkennende fase zijn en wordt deze voorlopig niet gelanceerd.

'Ontfutselen locatiegegevens'

Ook heeft Google een klacht aan haar broek hangen vanwege het ontfutselen van locatiegegevens van Android-smartphonegebruikers. De consumentenbond heeft deze klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De organisatie zou zonder toestemming van gebruikers de locatiegegevens stiekem opslaan, en dat is volgens de wet verboden. Ook zouden ze informatie verbergen en sturende knoppen gebruiken.

Google is van plan om mee te gaan werken aan de censuur van de Chinese overheid.



Wij demonstreren in 10 landen (waaronder in Nederland) om kritische Google werknemers te steunen.



