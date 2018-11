Club Temp kan (nog) niet open door vergunningsproblemen

Club Temp, die zich tijdelijk zou gaan huisvesten aan het Burgerweeshuispad in Zuid, kan zijn deuren (nog) niet openen. De club zou vandaag open gaan, maar door problemen met de vergunning moesten de geplande feesten verplaatst worden.

Op het affiche van club Temp stond voor vandaag en morgen al een bekende naam: Underworld. Meer dan 2000 mensen waren op Facebook geïnteresseerd in het evenement. Deze optredens zijn verplaatst naar De Marktkantine en de kaartjes, die meer dan vijftig euro kosten, zijn gewoon te gebruiken op de nieuwe locatie.

Volgens een woordvoerder van stadsdeel Zuid ging het mis bij drie verschillende vergunningen. Ten eerste ontbraken er dingen in de aanvraag van de omgevingsvergunning, waardoor deze niet is verleend. Ten tweede is de vergunning voor het evenement te laat ingeleverd en niet in behandeling genomen omdat de omgevingsvergunning niet is verleend. Ten slotte is de aanvraag voor de horecavergunning nog niet compleet en werd deze pas op 20 november ingediend.

Club Temp is gevestigd in een oud stadsdeelkantoor. Naast dance-avonden willen de eigenaren allerlei creatieve evenementen organiseren op het gebied van mode, kunst en muziek. Het zal in ieder geval nog enkele weken duren voordat de club open kan.