Man (20) vastgebonden na straatroof in Gerbrandypark

Een 20-jarige man is gisteravond beroofd en vastgebonden in het Gerbrandypark in Nieuw-West. De politie is op zoek naar drie daders.

Het slachtoffer liep rond 20.00 uur de Burgemeester Fockstraat in en zag in het Gerbrandypark een groepje van drie mannen. Omdat hij de situatie niet vertrouwde, rende hij weg. De drie gingen achter hem aan en sleurde hem het park in.

Onder bedreiging van geweld werd hij gedwongen om zijn bezittingen af te staan. Hierna bond het trio het slachtoffer vast en liepen ze weg. Pas na een halfuur werd hij gevonden door een omstander en uit zijn benarde positie bevrijd.