Weg vrij voor namenmonument, maar de meningen lopen uiteen

'Zonde van de bomen' en 'het staat hier mooi'. De reacties op het namenmonument dat in het parkje langs de Weesperstraat moet komen, zijn zeer gemengd.

Dat blijkt uit een rondgang van AT5. Op het monument komen de namen te staan van 102.000 tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden en 220 Sinti en Roma, met geboorte- en sterfdatum.

'Het is goed om ergens een monument te hebben. Ik zou niet goed weten waar het anders zou moeten', zegt een voorbijkomende vrouw. Een ander heeft daar toch andere ideeën over. 'Ik heb het liever niet. We hebben al gelichte stenen voor mensen die hier uit hun huizen zijn gehaald', zegt een man, doelend op de struikelstenen die op verschillende plekken in de stad liggen.

Bezwaren afgewezen

Vandaag maakte het stadsdeel Centrum bekend dat de bezwaren tegen de kap van 25 bomen voor het Namenmonument zijn afgewezen. Daarmee is de weg vrij voor de komst van het monument. Het monument bestaat uit verschillende muren waarop de namen komen te staan.

Het was niet eenvoudig om een geschikte plek te vinden voor het monument. Een plek bij het Wertheimpark ging niet door na protesten. Maar ook omwonenden van het parkje aan de Weesperstraat zijn kritisch. 'Het is heel groot en hoog, begreep ik. Daarmee neemt het misschien wel wat veel weg van de tuin die erachter ligt', zegt een passant. Toch klinkt er ook begrip: 'Er worden om ergere dingen bomen gekapt.'