Ajax-supporters met vuurwerk bekogeld in stadion AEK

Ajax- en AEK-supporters zijn in het stadion in Athene met elkaar in gevecht geraakt, voorafgaand aan de wedstrijd vanavond. Ook tijdens de tweede helft was het raak.

Beide supportersgroepen gooiden rond 18.30 uur met vuurwerk naar elkaar. De Griekse politie is daarna het vak van de Ajax-supporters ingegaan en heeft daar op Ajax-fans ingeslagen.

Volgens een AT5-verslaggever ter plaatse was er sprake van 'totale chaos'. 'Het was heel heftig, zelden zo gezien.' Rond 18.40 uur was de rust in het stadion weer teruggekeerd.

Lees ook: 'Geen aanwijzingen voor deelname Ajax-supporters aan geweld in Athene'

Boksbeugel

Wel hangt er nu een spandoek in het vak van de AEK-fans met de tekst 'send locations' en een boksbeugel. De supporters dagen Ajax-supporters daarmee uit om later te vechten.

Vannacht vonden er al gevechten met AEK-fans plaats in Athene. Supporters van Panathinaikos, een concurrent van AEK, zouden daarbij betrokken zijn. Volgens de Griekse politie speelden Ajaxsupporters bij de gevechten geen rol.

Lees ook: Kennen Ajaxfans in Athene de Griekse feiten?

Wil je een wedstrijdje bezoeken, krijg je een molotov in je nek #aekaja pic.twitter.com/7RGfM93lTC — SaintsNL (@SaintsNL_) November 27, 2018

Boete

Drie weken ging het tijdens een uitwedstrijd van Ajax ook al fout. Supporters kregen het tijdens Ajax-Benfica in Lissabon aan de stok met de Portugese politie, Ajax kreeg daarom een boete van tienduizenden euro's van de UEFA.

Ook legde de UEFA een voorwaardelijke straf op. Als er later wangedrag door Ajax-fans zou zijn, dan zou een volgende Europese uitwedstrijd zonder Ajax-publiek worden gespeeld. Of de confrontatie van vanavond als wangedrag van Ajax-supporters gaat worden getypeerd, is nog onduidelijk.

Bericht gaat verder onder video

Lees ook: Ajax krijgt boete van ruim 60.000 euro na wangedrag supporters

De wedstrijd in Athene is om 18.55 uur begonnen. Aan het begin van de tweede helft werd er weer een vuurwerkpot op Ajaxsupporters 'geschoten' en werd er weer vuurwerk gegooid. Er waren harde knallen te horen.

De Griekse politie greep toen niet in.

Ajax-supporters opnieuw bekogeld met vuurwerk aan begin van tweede helfthttps://t.co/sWxENfJGnO pic.twitter.com/8hzSVtgFLY — AT5 (@AT5) November 27, 2018