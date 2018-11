'Amsterdam kan succesvol dwarsliggen als Schiphol toch wil groeien'

De gemeente staat niet met lege handen wanneer het wil voorkomen dat Schiphol gaat groeien. Dat zegt GroenLinks-raadslid Imane Nadif. In een nog niet openbaar gemaakte milieueffectrapportage (MER) zou staan dat het aantal vluchten van en naar de luchthaven met acht procent kan groeien.

In die MER zou staan dat het aantal vluchten kan stijgen van 500.000 per jaar naar 540.000. Ingewijden hebben dat eerder gemeld aan de NOS. Daarbij is niet de overlast door geluid en de schade aan het milieu bepalend, maar wel de veiligheid. Meer vluchten zou de luchtverkeersleiding niet veilig meer kunnen afhandelen.

Geen groei

Maar het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam wil niet dat Schiphol verder groeit. 'Mooi dat de MER komt te verschijnen, maar we zijn het er absoluut niet mee eens', zegt Nadif. Ze wijst op de afspraken die de coalitiepartijen in Amsterdam hebben gemaakt: geen steun voor groei van Schiphol tot 2023.

De gemeente heeft een aandeel van 20,03 procent in Schiphol. Dat lijkt niet veel, maar kan toch van essentieel belang zijn. 'Bij sommige besluiten heb je meer dan 80 procent steun van de aandeelhouders nodig', zegt Nadif tegen AT5. 'Dus daar hebben we invloed.'

Meer middelen

En er zijn meer middelen die de gemeente kan inzetten. Nadif: 'Kijk naar het doortrekken van de noord-zuidlijn, daar hebben we eisen aan gesteld.'

De concept-MER wordt waarschijnlijk donderdag gepresenteerd. Het document moet uiteindelijk resulteren in een advies van de Omgevingsraad aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur.