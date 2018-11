Ook cameratoezicht op Kattenburg: 'Overlast verplaatste zich'

Overlastgevende jongeren hebben zich volgens de gemeente door het aanwezige cameratoezicht op Wittenburg, verplaatst naar het aangrenzende Kattenburg. Daarom is besloten nu ook camera's op Kattenburg te plaatsen.

Het stadsbestuur stelt dat uit politiecijfers en verhalen van bewoners blijkt dat er nu meer geluidsoverlast, vervuiling, intimiderend gedrag en drugsoverlast op Kattenburg is. Verder wordt er veel zwaar vuurwerk afgestoken, waardoor bewoners denken dat er schoten klinken.

Noodzakelijk

Bewoners zouden worden geïntimideerd, waardoor zij geen aangifte of melding durven te doen. 'Het is noodzakelijk het cameratoezichtgebied uit te breiden met een deel van Kattenburg', stelt het stadsbestuur.

Het cameratoezicht op Wittenburg blijft daarnaast voorlopig. Het stadsbestuur stelt dat het in de buurt nu 'relatief rustig' is, maar dat de angst bij bewoners vanwege eerdere schietpartijen nog wel 'actueel' is. Ook was er op de camerabeelden een 'substantieel aantal incidenten' te zien.

Johan Huizingalaan

Ook het cameratoezicht op de Johan Huizingalaan, dat werd ingesteld na de vondst van een explosief, een explosie en twee schietpartijen, blijft. Volgens het stadsbestuur is het aantal incidenten in de buurt weliswaar afgenomen, maar is de rust in de wijk nog niet teruggekeerd.