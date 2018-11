Ajax wint van AEK en overwintert in de Champions League

Voor het eerst in dertien jaar heeft Ajax zich vanavond geplaatst voor de knock-out fase van de Champions League. In Athene werd met 0-2 gewonnen van AEK.

Voor het begin van de wedstrijd waren er wat opstootjes in het stadion. Door supporters werd over en weer met vuurwerk gegooid. Door de inzet van de ME kon de wedstrijd toch op tijd beginnen.

Druk en kansen

Vanaf minuut een was Ajax de bovenliggende partij. Al resulteerde dat niet meteen in kansen. In de 17e minuut werd er verzuimd om tegen een harde voorzet van Blind aan te lopen. De eerste echte kans op een doelpunt was voor David Neres. Maar hij kopte in de handen van AEK-doelman Barkas. Een paar minuten later schoot Schöne een vrijetrap net over.

De tweede helft begon opnieuw met harde knallen. AEK-fans gooiden met zwaar vuurwerk naar het uitvak met Ajacieden. Ajax zelf bleef druk zetten op de Griekse verdediging. In de 63e minuut wist Van de Beek de bal net niet binnen te glijden, hij raakte de paal.

Twee keer Tadic

Vijf minuten later kwam de verlossende openingstreffer van Tadic. Een vrije trap van Schöne kwam op de arm van Livaja: een penalty. Bovendien een tweede gele kaart en dus rood voor de AEK-speler. Een paar minuten later maakte Tadic ook de 0-2 op aangeven van Neres en Huntelaar. Onana moest nog een schot uit de bovenhoek tikken. Maar daar bleef het bij.

Voor het eerst in dertien jaar gaat Ajax naar de knock-out fase van de Champions League. De tegenstander wordt op 17 december bekend, dan wordt er geloot in het Franse Nyon.