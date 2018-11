Zorgen bij gemeente over afwikkeling faillissement MC Slotervaart

Er bestaan nog altijd zorgen over de huidige situatie van het onlangs failliet verklaarde MC Slotervaart. Zo is er momenteel sprake van 'gebrek aan sturing' bij de afwikkeling van het faillissement, meldt zorgwethouder Kukenheim.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft de wethouder dinsdag dat de gemeente de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nu gaat ondersteunen bij het straktrekken van de sturing en 'procesregie' in het ziekenhuis.

Eind oktober werd het ziekenhuis failliet verklaard door de rechtbank. Maar de afhandeling daarvan, gaat verre van vlekkeloos, vindt de gemeente. Hoewel omliggende ziekenhuizen de zorg van patiënten overnemen, maakt wethouder Kukenheim zich zorgen.

Gebrekkige communicatie

Zo is er nog geen duidelijk beeld over afspraken en de hoeveelheid patiënten die moeten worden overgenomen, waardoor de communicatie naar de omliggende ziekenhuizen en patiënten gebrekkig verloopt, schrijft de wethouder. Pas deze week wordt er een brief met algemenere informatie over het faillissement naar 18.000 patiënten verstuurd.

In die brief staat ook dat patiënten bij medische klachten contact kunnen opnemen met hun huisarts. Maar huisartsen geven al aan dat ze veel klachten krijgen van patiënten die niet weten waar ze aan toe zijn, schrijft de wethouder.

Over die onzekerheid die bij patiënten heerst, is deze week gesproken met verschillende partijen, onder wie de minister, gemeente en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wethouder vreest ontstaan wachtlijsten

Maar daarmee zijn de zorgen van de wethouder niet weg. Eerder meende minister Bruins dat er voldoende plek in omliggende ziekenhuizen is om patiënten over te nemen. Maar Kukenheim is daar allerminst zeker van. Ze vraagt zich af of er voldoende medische specialistische zorg en ouderenzorg beschikbaar is. Ze vreest het ontstaan van wachtlijsten en heeft de minister om meer informatie gevraagd.

Toch is er niet alleen maar kommer en kwel. De gemeente doneert 5.000 euro voor het eindfeest dat medewerkers willen organiseren. Volgens Kukenheim heeft het personeel dit meer dan verdiend, omdat 'de laatste weken veel van het personeel is gevraagd en zij zich enorm hebben ingezet voor de patiënten'.