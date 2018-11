NS gaat schadevergoeding betalen aan slachtoffers van Holocaust

De Nederlandse Spoorwegen gaan voor het eerst individuele schadevergoedingen betalen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. Dit doet de NS na overleg met Salo Muller, een Amsterdammer die het bedrijf verwijt miljoenen te hebben verdiend aan het vervoer van Joden naar Westerbork.

De NS heeft met Muller besloten om af te zien van een juridische procedure over aansprakelijkheid. Een nog op te richten commissie moet onderzoeken hoe de NS over kan gaan tot individuele vergoedingen. Hoe hoog de schadevergoeding gaat worden en wie er recht op hebben, is nog niet bekend.

Muller, oud-fysiotherapeut van Ajax, zal bij de commissie betrokken worden. Hij is buitengewoon verheugd, zegt hij tegen actualiteitenprogramma Nieuwsuur. 'Het heeft me enorm geëmotioneerd en ik ben dankbaar dat het zo is gekomen.'

Extra treinritten

De rol van de Nederlandse Spoorwegen blijft 'een zwarte bladzijde' in de geschiedenis, vindt de NS. Het bedrijf verdiende omgerekend 2,5 miljoen euro door in opdracht van de nazi’s extra treinritten te rijden waarmee in Nederland wonende joden werden gedeporteerd, meestal met als eerste bestemming Kamp Westerbork. Ook Roma, Sinti, krijgsgevangenen en dwangarbeiders werden gedeporteerd.

Muller zelf had tijdens de oorlog acht onderduikadressen. Hij maakte als kind mee hoe de Duitsers zijn ouders in 1941 arresteerden. Hij was toen vijf jaar oud. Zijn ouders werden in Amsterdam op de trein gezet naar Westerbork. Na negen weken werden ze vervoerd naar Auschwitz waar ze zijn vergast.

Verontschuldigingen

In 2005 bood de toenmalige president-directeur tijdens een bijeenkomst op station Muiderpoort in Amsterdam zijn verontschuldigingen aan de Nederlandse Joodse gemeenschap. In april dit jaar werd de NS partner van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Ook draagt de NS bij aan de komst van het namenmonument dat vandaag een stap dichterbij is gekomen.