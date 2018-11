Man door brandweerduiker uit water bij Blauwbrug gered

Een man is vanavond te water geraakt in de Amstel. Hij is uiteindelijk door een brandweerduiker gered.

De man kwam rond 21.45 uur in het water bij de Blauwbrug terecht, hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Hij hield zich in eerste instantie vast aan een steiger, maar verdween daarna onder water.

De brandweer zette een duiker in om hem te vinden. Die haalde hem uiteindelijk boven water. Hij is met hulp van een rondvaartboot terug naar de kant gebracht.

De man is aanspreekbaar en is door ambulancepersoneel geholpen.