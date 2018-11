Ajax-supporters uitzinnig: 'Fantastisch, niet normaal!'

Ajax-supporters in Café Kuijper aan de Linnaeusstraat in Oost waren vanavond door het dolle heen.

Ajax won vanavond in Athene met 0-2 van AEK. Daardoor heeft de club zich voor het eerst in dertien jaar geplaatst voor de knock-out fase van de Champions League.

'Het is toch fantastisch, niet normaal!', reageerde een supporter. 'PSV zou makkelijk zijn in de volgende ronde, die pakken we namelijk makkelijk, grapte hij. Een ander: 'Eindelijk zijn we weer een ronde door.'

De volgende tegenstander wordt op 17 december bekend, dan wordt er geloot in het Franse Nyon.