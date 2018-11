Huntelaar blij maar ook verontrust: 'Onze supporters werden geprovoceerd'

Voor het eerst in dertien jaar overwintert Ajax in de Champions League en dat is een prestatie van formaat. Ajax-spits Klaas-Jan Huntelaar is dan ook gelukkig met de 0-2 winst tegen AEK, al is hij ook bezorgd over de rellen voorafgaand aan de wedstrijd.

'Onze supporters, daar werd wat in gegooid geloof ik, zo'n molotovcocktail of zo. De vlammen kwamen eruit. Die werden geprovoceerd.' Huntelaar vertelt dat het hele team werd afgeleid tijdens de warming-up. 'Als Ajax zijnde hebben wij dat niet nodig, onze supporters ook niet. Maar als je geprovoceerd bent dan gebeurt er natuurlijk wel een keer wat.'

'Wij kunnen ook een straf krijgen'

Ajax heeft eerder een voorwaardelijke straf gekregen van de UEFA voor andere incidenten. Misdragen Ajaxsupporters zich opnieuw dan volgt er een Europese uitwedstrijd zonder publiek en daar vreest Huntelaar nu voor. 'Uiteindelijk kunnen wij ook een straf krijgen, hoewel dat dan misschien niet terecht is, zoals nu met die steekvlam die erin gegooid wordt.'

'We hebben het publiek ook nodig, zeker bij uitwedstrijden. Ik hoop niet dat ze ons daarin in de steek laten.'