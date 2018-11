Een geparkeerd busje is vanavond in brand gevlogen op de Kwelderweg in Osdorp.

Dat gebeurde rond 22.45 uur. De brandweer heeft het vuur uiteindelijk geblust. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Volgens getuigen zou de brand zijn aangestoken.

Het busje wordt later vanavond door een sleepwagen naar het politiebureau gebracht.