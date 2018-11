Hogescholen steunen Halsema in niet-handhaven boerkaverbod

De Vereniging Hogescholen zag al weinig in een boerkaverbod voor in het onderwijs en kan zich dan ook vinden in de lijn van burgemeester Halsema, die zei dat de handhaving ervan voor haar geen prioriteit heeft.

'Wij zitten er hetzelfde in. We hebben geen afspraken gemaakt om het boerkaverbod te gaan handhaven en zien vooralsnog ook geen reden om dat wel te doen', aldus een woordvoerder.

De Hogeschool van Amsterdam, de grootste onderwijsinstelling van de stad, onderschrijft dat ook wat de HvA betreft, het boerkaverbod er niet had hoeven komen. Maar als de wet straks in werking treedt, geldt die ook binnen de muren van de HvA-gebouwen, erkent de zegsman. 'Maar hoe gaat dat dan? Moet een docent dan de politie gaan bellen als er een student met een boerka of nikab de klas binnenkomt?' De HvA wacht voorlopig de verdere uitwerking van de wet af, voordat het de reglementen aanpast.

AMC en handhaving

In een eerste reactie zei verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren de uitspraken van Halsema 'prematuur' te vinden omdat zij inderdaad nog in gesprek gaat met de verschillende sectoren waar de wet moet gaan gelden, zoals ook in zorginstellingen.

Ze is van harte welkom in het Amsterdam UMC, maar aan de huidige praktijk, verwacht een woordvoerder van de locatie AMC, zal weinig veranderen. 'Met uitzondering van patiënten op de Spoedeisende Hulp, moet iedereen die bij ons zorg wil ontvangen zich kenbaar kunnen identificeren, zonder boerka of bivakmuts dus. Indien noodzakelijk voor de medische behandeling kan gezichtsbedekkende kleding verder ook niet gedragen worden. Wat wij niet gaan doen, is de politie bellen als er iemand met een boerka het ziekenhuis binnenkomt.'

GVB volgt gemeente

Naast in het onderwijs en de zorg moet het boerkaverbod ook in het openbaar vervoer gaan gelden. Het GVB is het kortst in zijn reactie over de politiek gevoelige kwestie: 'Als de wet van kracht wordt hanteren we dezelfde handhavingsprioriteiten als de gemeente Amsterdam op dit punt.'

Vanmiddag zijn de uitspraken van Halsema ook onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Raadslid Marianne Poot (VVD) kondigde eerder al aan vragen te hebben voor de burgemeester.