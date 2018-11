Onana niet onder indruk van rellende supporters: 'De fans in Kameroen zijn veel erger'

Zichtbare blijdschap bij André Onana dinsdagavond na de 0-2 tegen AEK. Door de overwinning overwintert Ajax voor het eerst in dertien jaar in de Champions League. 'Ik ben erg trots op het team. Nu moeten we de focus vasthouden.'

Voor de wedstrijd waren er in het stadion rellen en werd er vuurwerk gegooid. 'Tijdens mijn warm-up gebeurde er veel achter mij. En in de eerste helft werd er veel gevochten. Maar eng was het niet, ik focuste me volledig op de wedstrijd. Dat was belangrijk voor mij. Ik probeerde er niet naar te kijken.'

Hij had dit soort praktijken wel vaker meegemaakt. 'Ja, ik kom uit Kameroen. De fans daar zijn veel erger dan AEK.'

