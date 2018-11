Inspectie oordeelt: AMC mag toch eigen medicijn maken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft geoordeeld dat het AMC, een locatie van het Amsterdam UMC, wél een eigen medicijn mag maken tegen een zeldzame stofwisselingsziekte. De Italiaanse farmaceut Leadiant diende eerder een klacht in, omdat zij het alleenrecht hebben over de productie van het medicijn.

Dat meldt de NOS. Het ziekenhuis besloot in april om het medicijn CDCA zelf te produceren, doordat er fikse prijsverhogingen op het medicijn kwamen door de Italiaanse farmaceut Leadiant. Dat is het bedrijf dat het alleenrecht heeft op het maken van CDCA en de zaak indiende. Het AMC begon met het zelf produceren van het medicijn omdat de prijs in 2017 met ruim 120 duizend euro omhoog ging per patiënt per jaar.

Maar enkele maanden later moest het AMC al stoppen met het bereiden van het medicijn in eigen apotheek. De inspectie constateerde dat er werd gewerkt met een grondstof die mogelijk onzuiverheden bevatte boven het limiet.

Tegengaan van stofwisselingsziekte

Het medicijn is voor het tegengaan van de erfelijke stofwisselingsziekte CTX. In Nederland zijn er zo'n vijftig patiënten die aan de ziekte lijden. De belangrijkste symptomen van de ziekte zijn onder andere allerlei problemen met het centrale zenuwstelsel, vroegtijdig staar aan beide ogen en aderverkalking en botontkalking. CTX is een aandoening waarbij de verschijnselen met de jaren erger worden. Het gebruik van het medicijn CDCA kan het proces vertragen, zonder medicijn kan de ziekte dodelijk zijn.

Hoge kosten

Uit het gepubliceerde IGJ-onderzoek van vandaag blijkt dat het eigen medicijn inderdaad onzuiverheden bevatte. Maar de betrokken artsen en apothekers proberen de voorwaarden nu rond te krijgen om het middel wel zelf te blijven maken. Zij worden daardoor ondersteund door de zorgverzekeraars, de beroepsgroep en de patiëntenverenigingen.

De kosten van het bereiden van het medicijn vallen veel lager uit als het ziekenhuis het middel zelf produceert. Per patiënt, per jaar kost dat dan gemiddeld 20 tot 25 duizend euro per jaar. Met het medicijn van de Italiaanse farmaceut zou dat per patiënt al snel oplopen tot 135 duizend euro per jaar.

Het zorginstituut adviseert de minister om met de Italiaanse farmaceut te onderhandelen om de kosten omlaag te brengen. 'Wij vinden het verschil in kosten tussen CDCA-Leadiant en de apotheekbereiding onacceptabel', schreef het instituut aan de minister.

Bezwaren

De Italiaanse farmaceut diende meerdere klachten in tegen het AMC bij het zorginstituut IGJ. Alle klachten werden daarvan afgewezen, wel legde de inspectie het AMC twee waarschuwingen op. Deze hadden betrekking op de onzuiverheden in de gebruikte grondstof en het overtreden van reclameregels.

Het AMC liet via een persbericht dat door verschillende media was opgepakt weten het medicijn in huis te hebben, maar reclame maken voor ongeregistreerde geneesmiddelen. Het ziekenhuis deed dit naar eigen zeggen, omdat zij maar twee patiënten hebben die het medicijn gebruiken en op deze manier wilde laten weten dat zij het medicijn in huis hebben. Maar volgens het zorginstituut werd dit op een aanprijzende en verkoopbevorderende manier gedaan.

Het belangrijkste bezwaar van de buitenlandse farmaceut was dat het AMC het alleenrecht van het medicijn zou hebben geschonden. Maar dat spreekt de IGJ tegen. 'De inspectie heeft geconstateerd dat de magistraal bereide geneesmiddelen werden bereid op kleine schaal en rechtstreeks ter hand werden gesteld aan de patiënten. Dat is wettelijk toegestaan.'

Het AMC mag het medicijn dus wel in eigen huis bereiden, maar zal het productieproces moeten aanpassen, door een veilige grondstof te gebruiken.