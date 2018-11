Supportersvereniging Ajax boos over optreden ME tijdens CL-wedstrijd AEK

De supportersvereniging van Ajax heeft met boosheid gereageerd op het optreden van de autoriteiten dinsdagavond. ' Er was sprake van grof politiegeweld, waarbij onze supporters als ratten in een val werden gedreven terwijl een actie richting thuissupporters stelselmatig uitbleef', zegt Fabian Nagtzaam, directeur van SV Ajax.

Volgens Ajaxlife was er van tevoren door Ajax gesproken met de Grieken over de veiligheid van de fans. De veiligheid was verzekerd volgens de supportersvereniging. Uiteindelijk kwam het in het stadion toch tot geweld tussen de supporters van beide clubs. Er werd onder andere zwaar vuurwerk gegooid en acht Ajax-supporters raakten gewond.

Lees ook: Acht Ajax-supporters gewond door vuurwerk en politie-optreden

'Buitensporig en onnodig'

Op een gegeven moment trad de ME op. De vereniging noemt het optreden 'buitensporig en onnodig'. 'Ajax-supporters werden aangevallen en het antwoord daarop was buitensporig ME-geweld tegen onze aanhang. AEK-supporters hebben duidelijk een vrijstaat gecreëerd binnen het eigen stadion. Ze mochten doen en laten wat ze wilden. Het was bizar', zegt Nagtzaam in een verklaring.

Lees ook: Onana niet onder indruk van rellende supporters: 'De fans in Kameroen zijn veel erger'

Officiële klacht

'De autoriteiten garandeerden vooraf de veiligheid van onze supporters. Hier bleek in de praktijk weinig van, nota bene in het stadion', vult de directeur van de supportersvereniging aan. Nagtzaam vindt dat de UEFA maatregelen moet nemen tegen de fans van AEK en verwacht hij een officiële klacht van de kant van Ajax. Zelf doet SV Ajax dit bij belangenbehartiger Football Supporters Europe.

Lees ook: Huntelaar blij maar ook verontrust: 'Onze supporters werden geprovoceerd'

Uitwedstrijd zonder publiek

Tijdens beide Champions League-wedstrijden tegen Benfica liep het ook al uit de hand. Dit resulteerde uiteindelijk in een boete voor Ajax van 33.000 euro voor de thuiswedstrijd en 30.000 euro voor de uitwedstrijd. De Amsterdammers moeten ook een schadevergoeding betalen van 8000 euro. Er werd ook een voorwaardelijke straf opgelegd van een uitwedstrijd zonder publiek. Als er weer ongeregeldheden zouden komen, zal Ajax definitief een Europese uitwedstrijd zonder publiek moeten spelen.