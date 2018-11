Politie Athene: 'Geweld tijdens CL-wedstrijd kwam van beide kanten'

Het geweld tijdens de Champions League-wedstrijd tussen AEK en Ajax kwam van supportersgroepen van beide clubs. Dat meldt een woordvoerder van de Atheense politie tegen AT5. De politie greep dan ook in tegen beide groepen.

De Griekse ME besloot in te grijpen omdat er van beide kanten met vuurwerk, stenen en plastic voorwerpen werd gegooid, meldt de politiewoordvoerder. Volgens Ajax-supporters die aanwezig waren bij de wedstrijd, die met 0-2 werd gewonnen, zou de Griekse politie amper hebben ingegrepen tegen AEK-fans. Volgens de supportersvereniging mochten AEK-fans doen en laten wat ze wilden. Maar de woordvoerder spreekt dit tegen.

'Er werd gegooid met vuurwerk, stenen en plastic voorwerpen door supporters van beide kanten. Hierop hebben we ingegrepen. Er onstond een conflict tussen supporters van beide clubs en de politie. 'Met de acties probeerde de politie te voorkomen dat de groepen fans verder bij elkaar in de buurt konden komen. Hierop werd ook ingegrepen tegen AEK-supporters.'

Uiteindelijk is er niemand gearresteerd en raakten er volgens de woordvoerder zes Ajacieden lichtgewond. Ajax zelf had het over acht gewonden. Hoe het nu met hen is, kon de woordvoerder niet zeggen.

De politie in Athene had besloten om extra mensen in te zetten in het stadion. Dat was vanwege de rellen die de nacht ervoor in de stad waren uitgebroken. In de nacht van maandag op dinsdag gingen supporters van AEK Athene op de vuist met fans van Panathinaikos. Er was even sprake van dat er ook Ajacieden bij betrokken waren, maar de politie ontkrachtte dit later.