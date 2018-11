16-jarige jongen stal beeldjes, boeken en perkamentenrol uit museum

De politie heeft afgelopen maandag een 16-jarige jongen opgepakt op verdenking van meerdere diefstallen uit een Amsterdams museum.

Hij had tijdens meerdere bezoeken aan dat museum verschillende beeldjes, boeken en een perkamentenrol gestolen. De spullen hadden een totale waarde van ruim 150.000 euro. De politie wil niet zeggen om welk museum het ging.

De jongen liep tegen de lamp toen hij een van de voorwerpen, een gouden beeldje, aan een kunstverzamelaar aanbood. Die handelaar benaderde de politie. Het museum had half november al aangifte gedaan van de vermissing van het Egyptische beeldje.

'Deze zaak is voor ons heel uniek', zegt een rechercheur. 'De jongen heeft heel veel interesse in archeologie en oude kunst. Hij heeft er veel over gelezen en er afbeeldingen van gezien en hij wilde de voorwerpen in het echt ervaren en voelen, daarom heeft hij ze meegenomen.'

Hij heeft de diefstallen inmiddels bekend. Het betreffende museum krijgt de collectiestukken terug en heeft inmiddels haar veiligheidsprocedures aangepast en aangescherpt.