AFCA Supportersclub: 'AEK-fans kregen hulp vanuit het stadion'

'Zoals ik van de supporters heb begrepen was dit een georganiseerde daad.' Dat zegt Jacob Bernard, voorzitter van de AFCA Supportersclub, over de manier waarop de fans van AEK Athene zich gister gedroegen tijdens de wedstrijd tegen Ajax.

'De AEK-supporters begonnen aan de hekken te trekken en te slopen. Toen zij er doorheen kwamen werden ze niet tegengehouden. Vanuit één of ander luikje hebben ze alles toegereikt gekregen. Molotovcocktails, stalen pijpen en dat soort dingen. Daar hebben ze de aanval ingezet richting de Ajax-supporters,' aldus Bernard.

'Eén-tweetje'

Bernard was zelf niet in Athene, hij baseert zijn informatie op gesprekken met meerdere supporters die er wel waren: 'Dit moet een één-tweetje zijn geweest met iemand uit het stadion. Dat materiaal kun je normaal gesproken niet in een stadion krijgen. Want als je kijkt wat voor materiaal er naar binnen is gehaald en hoe groot de ontploffing is geweest, kan dat niet anders.'

De AFCA Supportersclub-voorzitter vindt het net als de directeur-bestuurder van de Supportersvereniging Ajax (SVA) onbegrijpelijk hoe de Griekse politie en ME zich opstelde tijdens de wedstrijd. 'Het gekke is dat de AEK-supporters geen strobreed in de weg is gelegd. Want ze konden gewoon hun gang gaan. Als je ook ziet dat er een jongen op de sintelbaan gewoon met een molotovcocktail in zijn hand naar de Ajax supporters kan lopen, dan vraag ik me af in hoeverre de veiligheid voor onze jongens gewaarborgd is.'

'Molotovcocktails en ellende'

Ajax-supporter Jessica was wel in het stadion aanwezig, maar ging vroegtijdig naar huis. 'Het ging er nogal ruig aan toe, dus toen de molotovcocktails en die ellende onze kant op kwamen zijn we vertrokken. Ze stonden met een hele groep in de gracht en ook een paar op de sintelbaan. Vanuit daar werd van alles gegooid.'

Jessica heeft geen luik gezien waar wapens zouden hebben gelegen, maar is net als Bernard niet te spreken over de lakse houding van de Griekse agenten in het stadion. 'Ze stonden er een beetje bij en keken er naar. Ze zeiden: "ga terug naar je eigen vak", maar verder werd er weinig gedaan. Voor de wedstrijd hebben ze nauwelijks ingegrepen.'

Twee verhalen

De Griekse politie heeft een andere lezing van de manier op gehandeld is. Vanmiddag vertelde een woordvoerder aan AT5 dat het geweld van beide kanten kwam, en tegen beide groepen is ingegrepen: 'Met de acties probeerde de politie te voorkomen dat de groepen fans verder bij elkaar in de buurt konden komen. Hierop werd ook ingegrepen tegen AEK-supporters.'

Bernard wil dat zo snel mogelijk boven water komt wat er gister precies gebeurd is: 'Ik denk dat we binnenkort wel even met elkaar om tafel gaan zitten, ook met de Ajax-directie. Hoe we hier mee verder moeten.'