Wethouder Van Doorninck luidt met Greenpeace 'noodklok' Westerkerk

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) gaat aanstaande zaterdag samen met de directeur van Greenpeace de klok van de Westerkerk luiden.

Ze wil op die manier 'de noodklok luiden' voor het klimaat. 'Smoorhete zomers, bosbranden, orkanen én overstromingen wisselen elkaar af. We moeten nu klimaatverandering een halt toe roepen en stoppen met het verbranden van kolen, olie en gas', laat de GroenLinks-wethouder weten.

De bestuurder zegt zelf al te proberen de klimaatverandering tegen te gaan. 'Dat doen we in Amsterdam door onze wijken aardgasvrij te maken, het autoverkeer te beteugelen en schone energie op te wekken. Maar zonder sterke mondiale afspraken redden we het niet, daarom luid ik de noodklok.'

Ook de Noorderkerk en de Zuiderkerkstoren zullen zaterdag om 11.58 uur twee minuten lang hun klokken laten luiden. De wethouder vraagt Amsterdammers zich dan ook aan te sluiten. Ze worden gevraagd een 'groene outfit' te dragen en een eigen klok mee te nemen.