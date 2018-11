Columniste doet aangifte na haatreacties op Facebook: 'Het was ingrijpend'

Columnist Clarice Gargard is naar de politie gestapt omdat ze bedreigd en beledigd werd op Facebook.

Gargard had een livestream geplaatst van een demonstratie tegen Zwarte Piet. Daar werden reacties als 'een bom er tussen gooien', 'allemaal aan het gas' en 'afschieten dit tuig' onder neergezet.

Duizenden reacties

'Ik had eerst een soort laconieke reactie, van, het zal wel', vertelt Gargard. 'Maar later, toen ik zag hoe erg het was, dat het steeds erger werd en dat het duizenden reacties waren, ging het me niet in de koude kleren zitten. Het was wel ingrijpend en aangrijpend omdat het direct aan mij gericht werd en aan de mensen die daar stonden, de mensen om mij heen, mensen die gebruik maken van hun vrijheid van meningsuiting.'

De politie zegt bedreigingen heel serieus te nemen. 'Of het nou online of offline gebeurt', zegt een woordvoerder. 'Want ook op het internet kun je niet zomaar alles zeggen wat je wil. Er is vrijheid van meningsuiting en er mag ook heel erg veel. Maar er is wel een grens.'

Consequenties

Gargard hoopt dat de mensen waartegen ze aangifte deed worden bestraft. 'En dat men beseft dat we in een democratie en rechtsstaat leven. En dat we met elkaar hebben afgesproken dat er bepaalde dingen zijn die je niet doet ten opzichte van je medemens en als je dat wel doet, dat er consequenties aan verbonden zijn.'