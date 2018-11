Oppositiepartijen ontevreden over uitleg Halsema: 'We zijn nog niet uitgesproken'

Oppositiepartijen CDA en Forum voor Democratie zijn niet te spreken over de uitleg die burgemeester Femke Halsema vanmiddag over haar uitspraken over het boerkaverbod gaf.

Halsema zei vorige week dat ze niet van plan was om het boerkaverbod te handhaven. Op die uitspraak volgde veel kritiek. Ze verdedigde zich vanmiddag in de Stopera door te zeggen dat de wet wel geldt in Amsterdam, maar dat handhaving hier geen prioriteit heeft.

Lees ook: Nuance ging verloren volgens Halsema: 'Wet boerkaverbod geldt, maar handhaving geen prioriteit'

Ongenuanceerd

'Ik ben volstrekt niet tevreden', zei CDA-raadslid Diederik Boomsma na afloop. 'Ze houdt een heel pleidooi dat ze het betreurt dat er misverstanden zijn ontstaan en dat nuance niet is aangekomen. Alleen haar uitspraak was zelf zeer ongenuanceerd. Ze zei gewoon, we gaan die wet niet handhaven.'

Boomsma vroeg haar de uitspraak terug te nemen. 'Dat weigerde ze te doen. Dus daar ben ik niet tevreden mee en daar zijn we zeker niet over uitgesproken. Prioriteit stellen is wat anders dan te zeggen dat je de wet niet gaat handhaven.'

Lees ook: Halsema: 'Ik vind het boerkaverbod zó niet bij onze stad passen'

GVB

Het boerkaverbod geldt, als de wet in werking is getreden, straks onder meer in het openbaar vervoer. Raadslid Annabel Nanninga (Forum voor Democratie) vond dat de uitspraak van Halsema problemen voor personeel van het GVB oplevert. 'Niemand durft hier meer zijn mond over open te doen.'

Halsema reageerde door te zeggen dat het GVB niet van plan is om mensen uit de tram te verwijderen vanwege een boerka. 'Dus wat dat betreft stokt uw vraag daar, want daarna zou de politie eraan te pas komen.' Verder stelde ze voor om een inhoudelijk debat te voeren als er meer duidelijkheid is over de wet.

Lees ook: Staatssecretaris over uitspraken boerkaverbod: 'Kan niet zo zijn dat Halsema bij dit standpunt blijft'

Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren gaat nog verder in gesprek met gemeentes over de uitvoering van het boerkaverbod, wanneer de wet daadwerkelijk in gaat is nog onduidelijk.