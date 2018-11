Haalbaarheid bouwplannen Ivens hét onderwerp op congres Woningmarkt 2018

Hoe haalbaar is het woningbouwplan 2018 - 2025? Toeval of niet, het was het onderwerp op het Vastgoed Journaal congres over de woningmarkt in de MRA. Knappe koppen uit de vastgoedsector, van de gemeente en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bogen zich over de vraag: is het mogelijk om de komende 7 jaar 52.000 nieuwe woningen te bouwen en hoe gaan we dat doen?

Ontoereikende infrastructuur

Het is geen rooskleurig plaatje dat door dagvoorzitter Sven Heinen wordt geschetst. De Amsterdamse woningmarkt is oververhit. Er worden op dit moment nog geen duizend woningen aangeboden en er is een instroom van 38.000 mensen per jaar, waarvan 18.000 expats. Internet en social media drijven de huizenprijzen op. Wethouder Laurens Ivens heeft vorige week een flinke bouwambitie gepresenteerd. Aan de haalbaarheid wordt op het congres duidelijk getwijfeld. Wat Heinen betreft ligt de oplossing voor het gebrek aan bouwgrond weliswaar in de Metropoolregio Amsterdam, maar hij ziet ook problemen. Snel een bouwvergunning krijgen in de MRA is lastig, het gebied is opgebouwd uit verschillende gemeentes en provincies. Ook is het lastig om de infrastructuur snel op orde te krijgen. Het gebied is nog niet ingericht op een grote hoeveelheid nieuwe woningen. Het verbeteren van infrastructuur is vaak een traag proces.

Bouwpartijen zien ook in dat bereikbaarheid erg belangrijk is voor de woningbouw. Peter Heuvelink, directeur van ontwikkelaar AM, pleit voor een rechtstreekse verbinding van Haarlem naar Zuid WTC. ‘Met de trein is dat een fantastische aanvulling voor het netwerk. Er zijn al plannen voor de herstructurering van het Schinkel gebied. Misschien moet je daar ruimte maken om daar de spoorbaan door te trekken.’

Woningbouwcorporaties zitten klem

Rob Haans, bestuursvoorzitter van de Alliantie, acht het onhaalbaar om 2500 sociale huurwoningen tot 2024 te realiseren. Stijgende kosten zorgen ervoor dat het financieel niet meer te bolwerken is. Woningcorporaties betalen tegenwoordig een hoge verhuurdersheffing ten gevolge van de stijgende woz-waarde van woningen in Amsterdam. Ook gaan er veel kosten naar het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Wat Haans betreft kan de verkoop van de bestaande sociale woningen een oplossing zijn. Geen populair standpunt onder Amsterdammers, maar volgens Haans kan de winst uit de verkoop van één appartement drie nieuwbouwwoningen financieren. We vroegen Haans of de oplossing zit in samenwerken met marktpartijen.

Ivens doet grond voor middenhuur in de verkoop

De hoge grondprijzen zorgen ervoor dat bouwen voor middenhuur niet rendabel is, aldus de ontwikkelaars uit de zaal. Wethouder Ivens verrast met de handreiking grond voor een lagere grondprijs te willen verkopen, als het de bouw van middenhuur woningen betreft. ‘In het verleden was de gemeente daar niet toe bereid, omdat de grondprijzen te laag waren. Nu zijn de grondprijzen heel hoog (...), dus ja daar zijn we toe bereid.’

Een andere ontwikkelaar geeft aan dat het 40-40-20 beleid Amsterdam een onaantrekkelijke stad maakt om in te bouwen. Dat beleid houdt in dat woningbouw voor veertig procent voor sociale huur moet zijn, veertig procent voor middeninkomens en nog twintig procent voor de vrije sector. Ivens wil niet tornen aan dat beleid: ‘We moeten het natuurlijk nooit hebben dat een bouwvakker hier daadwerkelijk niet kan wonen. Dat we een stad hebben waar kinderen niet meer naar school kunnen omdat er niemand meer voor de klas kan staan. Laten we daar eerlijk in zijn, die uitgangspunten 40-40-20 zijn daar exact voor nodig.’ Op de vraag of hij echt denkt dat het gaat lukken om 52.000 woningen in 7 jaar te bouwen zegt Ivens: ‘Zekerheid is er niet, maar ik heb er wel vertrouwen in. Als we met elkaar dezelfde richting op willen, dan gaan we dat met elkaar oplossen. Ik ben misschien een optimist.’