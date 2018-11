UEFA start onderzoek na rellen bij AEK Athene - Ajax

De UEFA is een officieel onderzoek gestart tegen zowel Ajax als AEK Athene.

Dat schrijft de Europese voetbalbond vanmiddag op hun website.

De Atheense club AEK wordt beschuldigd van het gooien van objecten, het afsteken van vuurwerk, het betreden van het veld door supporters, het verstoren van de openbare orde, ongeoorloofd gedrag en het blokkeren van trappen. Maar ook Ajax heeft twee beschuldigingen aan zijn broek hangen: ook zij worden beschuldigd van het gooien van objecten en het afsteken van vuurwerk.

Vlak voor de webstrijd gisteren tussen de twee clubs zijn door rellen acht Ajax-fans in het supportersvak gewond geraakt. Op beelden van AT5 is te zien hoe een zware vuurwerkbom, misschien wel een molotovcocktail, uiteenspat tegen het scherm dat uitsupporters moet scheiden van AEK-supporters.

Pas nadat Ajacieden vuurwerk terug begonnen te gooien, besloot de Griekse politie om in te grijpen. Hoe het met de gewonde Ajax supporters gaat, is vooralsnog onbekend.

De zaak wordt op donderdag 13 december, een dag na Ajax-Bayern Munchen, behandeld door de tuchtcommissie van de UEFA. Ajax heeft eerder een voorwaardelijke straf van de UEFA gekregen voor andere incidenten. Dit was na wangedrag tijdens het uitduel tegen Benfica. Misdragen Ajax-supporters zich opnieuw, en dat wordt nu onderzocht, dan volgt er een Europese uitwedstrijd zonder publiek. Dat zou dan mogelijk de uitwedstrijd kunnen zijn in de achtste finale van de Champions League. Welke tegenstander dat is wordt duidelijk tijdens de loting op maandag 17 december

