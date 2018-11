Koers Ajax naar ongekende hoogte: 'Dagobert Duck in de ArenA'

Na een onvergetelijke avond in Athene, beleefde Ajax vandaag een ongekende ochtend op de beurs. Beleggers stuwden na het bereiken van de achtste finales Ajax' totale beurswaarde in aandelen naar 270 miljoen euro.

Het aandeel Ajax opende vanochtend op een 'all time high' van 14,75 euro. Dit is de hoogste waarde die de club ooit bereikte sinds de beursgang in 1998.



Lees ook: Ajax wint van AEK en overwintert in de Champions League



De beurskoers van Ajax is sinds begin 2018 koortsachtig omhoog gevlogen. Op 1 januari kostte een aandeel nog een tientje, nu is dat 47% meer. Ajax is onder beleggers de hype van het jaar, weet financieel expert bij RTL Z Erik Rezelman. 'Het aandeel Ajax is beter dan de hele AEX en ook beter dan het beste fonds op de AEX: Ahold.'



Miljoenenbal

Die populariteit staat volgens hem onlosmakelijk in verband met de prestaties op het veld. 'De beurskoers van Ajax is totaal afhankelijk van de successen van de club. Sinds de aanstelling van Ten Hag op 1 januari zie je: grote (Europese, red.) successen, de beurskoers vliegt omhoog.'



Vooral de Champions League-campagne van dit seizoen wekt de interesse van beleggers. Zo leverde deelname aan het toernooi tot nu toe al ruim zestig miljoen euro op. Rezelman: 'Het is dus essentieel dat je Champions League speelt. Ondertussen heeft Ajax nog een stille reserve, eigenlijk. Je hebt Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt die je misschien weer voor zestig miljoen kan verkopen. Dan wordt het alweer Dagobert Duck in de ArenA.'



Een nieuwe koers

Daarbij voert Ajax een nieuwe koers als het aankomt op het kopen en verkopen van spelers. 'Ze geven nu sinds een paar jaar veel meer geld uit aan het kopen van goede spelers en houden ook langer vast aan hun beste spelers. Dat wordt uitbetaald in succes op het veld en ook hier op de beurs.', vertelt de financieel expert.



Veel financiële voorspoed in het vooruitzicht, zo is de verwachting. Maar iedereen die er nu nog aan denkt aandelen te kopen heeft volgens Rezelman weinig kans om daar nog een graantje van mee te pikken. 'Dan ben je te laat. Ik zou eerder een seizoenskaart kopen, dan profiteer je van het succes.'