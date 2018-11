OM: 'Tipgeld misschien peanuts, maar we hopen op gewetenswroeging'

Hoewel nooit eerder zo'n hoog bedrag werd uitgeloofd om een drugscrimineel te pakken, erkent justitie dat 100.000 euro voor criminelen 'peanuts' is.

Justitie looft de beloning uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van Ridouan Taghi. Eenzelfde bedrag wordt uitgeloofd voor de gouden tip over Said Razzouki. De twee worden gezien als opdrachtgevers van verschillende liquidaties in Amsterdam en de regio Utrecht.

Over streep trekken

'Deze twee mannen worden verdacht van hele ernstige feiten', zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. 'We vinden het van groot belang dat zij worden aangehouden en voor de rechter verantwoording moeten afleggen. We hopen dat een bedrag als dit mensen over de streep kan trekken om toch met de gouden tip te komen die zal leiden tot een aanhouding.'

Ze geeft toe dat het in het criminele milieu geen enorm bedrag is. 'Als je kijkt naar de bedragen die genoemd zijn over wat wordt uitgegeven voor het meehelpen met een liquidatie, dan is dit natuurlijk inderdaad peanuts. Maar we hopen dat mensen toch vanwege enige gewetenswroeging, of een andere reden, denken 'we kunnen dat geld wel gebruiken' en kunnen een gouden tip geven.'

Broer kroongetuige

Taghi wordt ook genoemd als opdrachtgever van de moord op de broer van kroongetuige Nabil B., begin dit jaar op de NDSM-werf. Die liquidatie zou een wraakactie zijn, omdat Nabil was overgestapt van de groepering rondom Taghi naar justitie.

Wanneer justitie de verklaringen van de kroongetuige openbaar maakt, is nog niet duidelijk.