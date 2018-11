Ziekenomroep MC Slotervaart stopt: 'Het is heel triest'

Het faillissement van het MC Slotervaart betekent niet alleen het einde van de ziekenzorg, ook Radio Domino moet er daarom noodgedwongen mee stoppen. De ziekenomroep maakte met 30 vrijwilligers maar liefst 42 jaar lang elke dag uitzendingen voor de patiënten.

Radio Domino was vanaf 1976 de radiozender van het, toen nog, Slotervaartziekenhuis. De uitzendingen werden speciaal gemaakt voor mensen die zo ziek waren dat ze niet meer hun bed uit konden. 'Van de leuke reacties krijg ik een voldaan gevoel, daar doe je het uiteindelijk voor', zegt Adrie Klaver.

Magisch

Voor Adrie en zijn collega's was de omroep een deel van hun leven. 'Radio is gewoon magisch om te doen, om mensen te verblijden met de muziek die wij brengen. Ik heb het tenslotte 22 jaar gedaan hier bij radio Domino, het voelde als een familie', zo vindt Wim Vinju.

Zolderkamer

De ziekenomroep begon ooit op een zolderkamer in de stad. Doordat ze groter werden en meer luisteraars kregen, zijn ze in 1964 verhuisd naar een afgedankte treinwagon van de NS die bij de Jan van Galenstraat zijn standplaats kreeg. Toen ook die te klein werd, verhuisden ze in 1976 naar het ziekenhuis.

Nieuwe locatie

Het faillissement van MC Slotervaart eind oktober betekent nu dus ook het einde van de omroep. Maar de mannen geven niet op. Ze zijn hard op zoek naar een nieuwe locatie: 'Het is heel belangrijk dat we een nieuwe ruimte hebben om uit te zenden. Ik zal er alles aan doen om weer die verbintenis met de patiënt te krijgen', zegt Henk.