Broedplaats met restaurant in voormalig Blijburg bijna open

Het voormalige strandpaviljoen Blijburg is vanaf dit weekend weer toegankelijk.

Leegstadsbeheerder Lola begint er onder de naam Lolaland een creatieve en maatschappelijke broedplaats en een café-restaurant. Aanstaande zaterdag wordt er een openingsfeest gehouden, wethouder Touria Meliani zal Lolaland dan ook officieel openen.

Kerstboom

Blijburg sloot op 1 oktober de deuren. Oprichter Stanja van Mierlo laat aan AT5 weten dat ze toen zelf koos om te stoppen omdat verdergaan financieel niet haalbaar was vanwege de werkzaamheden aan het naastgelegen Strandeiland en Centrumeiland. 'Nu gaan zij erin zitten, dat is een keuze die de gemeente maakt, maar het heeft ons wel verrast. Want zij betalen geen huur. Het is een beetje, kamerplant eruit, kerstboom erin.'

Simon van Dommelen, directeur van stichting Lola, erkent dat er geen huur betaald wordt. 'Maar het wordt wel heel anders dan Blijburg. Dat was horeca met een stedelijke insteek, wij hebben een maatschappelijke functie en zijn van IJburgers zelf. Zij kunnen zelf een ruimte krijgen en er is daarnaast een culturele programmering.'

Geen winst

Van Dommelen zegt dat de uitbater van het café-restaurant in de broedplaats geen winst gaat maken. 'De opbrengsten vloeien terug in de progranmmering. Horeca is niet het doel op zich. En overigens zijn grote evenementen buiten, die Blijburg veel organiseerde, door de werkzaamheden nu niet meer mogelijk.'

Lolaland blijft 22 maanden. Het gebouwtje wordt daarna gesloopt.