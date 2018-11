Helft Amsterdammers heeft last van vakantieverhuur

Bijna de helft van de Amsterdammers ervaart overlast door vakantieverhuur. Dik dertig procent staat achter een vorm van een verbod. Dat blijkt uit onderzoek van gemeentelijk onderzoeksbureau OIS.

Aan het onderzoek deden 576 Amsterdammers mee. Bijna 40 procent van de bewoners in het centrum zegt zelfs 'vaak' last te hebben. Dertig procent van de Amsterdammers geeft vakantieverhuursite Airbnb dan ook als rapportcijfer een 1 of een 2. Een hele hoge score (9 of 10) wordt door twaalf procent uitgedeeld. Gemiddeld krijgt de site een 5,2. Wimdu, dat aan het eind van het jaar ophoudt te bestaan, krijgt slechts een 2,7. Alleen Booking.com krijgt met een 5,6 gemiddeld een krappe voldoende.

Lees ook: Bewoner wil na 40 jaar Haarlemmerstraat verlate: 'Wat bindt ons nog aan de straat?'

Minder dagen en minder vaak

Ongeveer een derde steunt het stadsbestuur in het terugbrengen van het maximale aantal verhuurdagen tot dertig. 19 procent wil zelfs terug tot een maximum van vijftien dagen. Nog maar 6 procent is voor de huidige limiet van zestig, terwijl 2 procent naar negentig dagen wil. De deelnemers aan het onderzoek is ook voorgelegd of ze een limiet zouden willen op het aantal keer dat een woning verhuurd mag worden. 65% stemde hiermee in. Gemiddeld vinden zij dat een woning vijf keer per jaar verhuurd mag worden. De gemeente heeft overigens geen concrete plannen voor zo'n limiet.

Lees ook: College hakt knoop door: verhuurtermijn Airbnb naar 30 dagen

Verbod

Het is onduidelijk hoe groot het aandeel Amsterdammers is dat een verbod wil op verhuur via Airbnb en vergelijkbare sites. Ook is onzeker of er veel steun is om vakantieverhuur in bepaalde wijken te verbieden. Maar dat een vorm van een verbod steun kan krijgen van een deel van de ondervraagden is duidelijk: 31 procent van hen antwoordde positief op de vraag of vakantieverhuur 'in de hele stad (of delen ervan)' geweerd moet worden. In het centrum is dat 46 procent.

Lees ook: Is wijkverbod Airbnb juridisch haalbaar? 'Ik denk dat het juridisch mogelijk is'

Drukte niet grootste probleem

De ondervraagden konden meerdere redenen noemen waarom vakantieverhuur verboden zou moeten worden. Dan blijkt dat de toeristische druk die Airbnb'en met zich meebrengt volgens hen niet het belangrijkste is. 'Onttrekking aan de woningmarkt' wordt door 84 procent als reden genoemd. Daarna volgt overlast voor de woonomgeving (76 procent), en op gepaste afstand is de drukte terug te vinden: 56 procent.

Lees ook: Airbnb'ers richten ravage aan in woning Bos en Lommer: 'Pannenkoeken lagen achter de bank'

Melden gebeurt niet vaak

Bijna de helft heeft wel eens het vermoeden gehad dat er in hun omgeving illegaal verhuurd wordt. Maar tien procent heeft dit bij de gemeente gemeld. Ook overlast van vakantieverhuur wordt in maar tien procent van de gevallen bij de gemeente gemeld. 51 procent onderneemt daar niets tegen. Ze hebben vaak geen zin in gedoe, of denken dat het niet veel uitmaakt. Toch vindt maar 16 procent dat dit soort overlast bij het stadsleven hoort.

Lees ook: Zo fraudeer je gemakkelijk met Airbnb (en verdien je 1500 euro in 12 uur)