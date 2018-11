Taxi vliegt na aanrijding door hek en belandt op trambaan

Een taxi is vannacht door het hek van de trambaan in West geknald en op de trambaan beland. Dit gebeurde na een aanrijding met een andere auto.

De auto kwam rond kwart voor elf op de trambaan bij de Cornelis Lelylaan terecht. Door het ongeluk werd het tramverkeer enige tijd stilgelegd. Na drie kwartier kon de tram weer rijden.

De taxichauffeur is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De automobilist die met de taxi in botsing kwam, is er met de schrik vanaf gekomen.