Belgiëplein afgezet na plofkraak op geldautomaat

Op het Belgiëplein in Nieuw-Sloten is donderdagochtend vroeg een plofkraak gepleegd op een geldautomaat. De politie doet onderzoek bij het winkelcentrum.

De plofkraak was rond 5.15 uur vanochtend. Of er ook een geldbedrag is buitgemaakt is onbekend. Er zijn nog geen daders opgepakt.

Brokstukken op plein

Het gebied rond winkelcentrum Nieuw-Sloten is afgezet met linten. De klap moet enorm zijn geweest; brokstukken liggen verspreid over het plein.

Op hetzelfde plein was het in juni 2016 ook al raak. Toen werd de buurt ook opgeschrikt door een plofkraak op een geldautomaat. Vermoedelijk gaat het nu om dezelfde automaat.

Onderzoek opgestart na plofkraak op een geldautomaat aan het Belgiëplein. Later meer. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) November 29, 2018