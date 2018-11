AEK veroordeelt geweld tijdens CL-wedstrijd tegen Ajax

AEK heeft een statement op hun website geplaatst waarin ze het geweld tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Ajax 'onvoorwaardelijk en in alle opzichten' veroordelen. 'De geweldsincidenten zijn een belediging voor de lange geschiedenis van onze club.'

In de verklaring staat dat de Atheense club 'erg hard heeft gewerkt om terug te keren naar de belangrijkste Europese competitie voor clubs'. 'Wat er gebeurde tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax vertegenwoordigt niet onze tijdloze voetbalfilosofie en druist in tegen onze principes en waarden.'

Lees ook: AFCA Supportersclub: 'AEK-fans kregen hulp vanuit het stadion'

'Niet geinteresseerd in afschuiven van schuld'

Over de schuldvraag van de rellen gaat het ook kort in het bericht. Maar de club schrijft 'niet geïnteresseerd te zijn in het afschuiven van de schuld.' 'We gaan niet proberen om met lichte excuses of met alibi's te komen.'

Lees ook: Huntelaar blij maar ook verontrust: 'Onze supporters werden geprovoceerd'

Maar, zo zegt de club ook, de meerderheid van de trouwe AEK-supporters heeft niets te maken met het gedrag en het geweld van afgelopen dinsdag. 'Dat hebben ze in het verleden vaak zat bewezen.' De club uit Athene belooft er alles aan te doen om in de toekomst te voorkomen dat de incidenten ooit weer gebeuren.

Lees ook: Politie Athene: 'Geweld tijdens CL-wedstrijd kwam van beide kanten'

Gewonde Ajacieden

Dinsdagavond, voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd ontstonden er rellen tussen AEK- en Ajax-supporters. Tenminste zes Ajacieden raakten lichtgewond volgens de Griekse politie. Van veel Ajax-supporters klonk kritiek omdat de ME te hard en alleen tegen de Amsterdammers zou hebben opgetreden. De politie van Athene sprak dit tegen. De UEFA is inmiddels een onderzoek gestart naar de rellen.