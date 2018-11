Milieuorganisaties over milieueffectrapport Schiphol: 'Kan direct de prullenbak in'

Milieuorganisaties zijn niet te spreken over de woendagavond gepresenteerde concept-milieueffectrapportage (MER) over een eventuele groei van Schiphol.

De drie organisaties, Greenpeace, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, vinden dat het concept-rapport 'een zeer beperkt beeld van de werkelijke milieueffecten' schetst. 'Het MER Schiphol kan direct de prullenbak in', menen ze dan ook.

Zo zouden voorspellingen over geluidsoverlast volgens de organisaties gebaseerd zijn op modellen die ver van de werkelijkheid staan. 'In 2018 kun je niet met droge ogen beweren dat een flinke stijging van CO2-uitstoot binnen de milieuruimte past. Niemand begrijpt dit nog', zegt Cas van Kleef, campagneleider van Greenpeace.

Achterhaalde gegevens

Ook vertegenwoordigers van omwonenden van Schiphol en accountant PwC zijn kritisch over de in het rapport gebruikte gegevens, meldt NRC. Zo zouden er achterhaalde gegevens zijn gebruikt om het aantal woningen in de regio te bepalen en zouden de rekenmodellen die voor de concept-MER zijn gebruikt, slecht onderbouwd zijn.

Zoals eerder al bekend werd gaat Schiphol ervan uit dat het aantal vliegbewegingen kan groeien van het tot 2020 toegestane aantal van 500.000 naar 540.000 in 2023. Verantwoordelijk wethouder Udo Kock liet weten niets te voelen voor een groei van Schiphol.

De concept-MER moet uiteindelijk resulteren in een advies van de Omgevingsraad aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. In een later stadium besluit het kabinet over het aantal vliegbewegingen op Schiphol in de periode 2020 - 2030.