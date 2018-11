Kapot beveiligingssysteem veroorzaakte mega-stroomstoring in maart

Een niet goed werkend beveiligingssysteem van het elektriciteitsverdeelstation aan het Frederiksplein zorde er voor dat op 9 maart jl. bijna 30.000 aansluitingen geen stroom meer hadden. Dat blijkt uit een onderzoek naar de stroomstoring van netbeheerder Liander.

Op de dag van de storing knipte een monteur per ongeluk een kabel door die nog onder spanning stond. Er ontstond vervolgens kortsluiting. Normaal gesproken zorgt het beveiligingssysteem er voor dat een kabel waar kortsluiting in ontstaat binnen enkele seconden wordt uitgeschakeld. In dit geval gebeurde dat niet. Het duurde een halve minuut voordat een back-up systeem de kapotte kabel alsnog uitschakelde.

Lees ook: Bizarre beelden: metershoge steekvlam blaast klusjesmannen weg

Steekvlam uit de grond

Maar het kwaad was toen al geschied. Tienduizenden huishoudens kwamen, soms meer dan een dag, zonder stroom te zitten. Door de stroomstoring moest het Rijksmuseum zelfs haar deuren sluiten. Het museum werd afgezet met rood-wit lint. Bij het Weteringcircuit kwam er een enorme steekvlam uit de grond. Daardoor liepen twee mannen brandwonden op.

Lees ook: Explosieve stroomstoring ontstond door fout van Liander: 'Knipte verkeerde kabel door'

Kapotte zekering

Het beveiligingssysteem dat dit had moeten voorkomen stond uit. Dit kwam weer door een kapotte zekering. Gedurende 30 seconden ging er een hoge stroom door een kabel, waardoor die oververhit raakte. Hierdoor ontstond er brand in het elektriciteitsverdeelstation op het Frederiksplein. Omdat de schade zo groot was, duurde het langer dan normaal voordat de stroomstoring verholpen was.

Lees ook: Stroomstoring treft bijna 30.000 huishoudens: explosie bij café en musea ontruimd

Om te voorkomen dat een storing van die omvang weer gebeurt heeft Liander maatregelen genomen. Zo wordt er binnenkort een systeem geïnstalleerd dat continu monitort of de beveiligingssystemen aan staan.