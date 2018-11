Columnist Trouw stopt na 'racistische reacties'

Columnist Seada Nourhussen is gestopt met haar column voor Trouw. Volgens de hoofdredactie van de krant kreeg ze vaak te maken met 'extreme, negatieve en racistische reacties'.

Nourhussen heeft besloten te stoppen met de columns omdat de reacties haar beperken om het debat op een volwassen en verdiepende manier te voeren, schrijft de hoofdredactie. 'Te veel negatieve aandacht en energie gingen volgens haar naar haar als persoon, in plaats van naar de inhoud van haar columns', staat er in de krant. De hoofdredactie zegt het jammer te vinden dat de columnist stopt.

Naast voormalig columnist voor Trouw was Seada Nourhussen verslaggever binnenland en Afrika-redacteur voor dezelfde krant. Ze schreef ook voor de Volkskrant en Elsevier. Sinds februari van dit jaar is ze hoofdredacteur van OneWorld, een tijdschrift en online platform over duurzaamheid en mondiale samenwerking.