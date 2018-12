Nieuw wapen in de strijd tegen ratten: de broodkliko

De broodkliko is het nieuwe wapen om ongedierte én voedselverspilling tegen te gaan. Vanaf vandaag is het in West mogelijk om oud brood in de speciale broodafvalbakken te gooien.

Ze zijn onder andere te vinden bij bakkerij Magrib, de Mevlana Moskee en het pierenbadje op de Solebaystraat. Op zeven plekken in West worden de 'broodkliko's' geplaatst. Het oude brood kan daar, zonder verpakking, weggegooid worden en dan wordt er 'groene energie' van gemaakt.

Lees ook: Rattenoverlast neemt toe door zachte winters en zwerfvuil

Twee vliegen in een klap

Het idee is bedacht omdat er veel brood wordt gestrooid voor eenden en vogels, maar dat brood trekt ook veel ratten aan. En die ratten zorgen weer voor heel veel overlast. Deze speciale broodkliko's zouden dus twee vliegen in een klap moeten slaan: minder voedselverspilling omdat oud brood wordt omgezet in biogas en hopelijk wat minder ratten.

Lees ook: Boze bewoners Bijlmerplein hangen dode ratten aan bomen

Het experiment met de broodbakken duurt een half jaar en dan wordt er geëvalueerd of het effectief is geweest.