Amsterdam Light Festival van start: 'Ik vond het licht van de ijskast zo ontroerend'

Van tachtig spinnen één grote spin tot aan de Sterrennacht: vanaf vandaag wordt de binnenstad opnieuw verlicht door tientallen kunstwerken. Het Amsterdam Light Festival staat dit jaar in het teken van de uitspraak 'The medium is the message'.

De lichtkunstwerken staan tijdens deze zevende editie voor het eerst langs één route. Deze kan worden afgelegd met de boot, op de fiets of te voet.

Jaren geleden werd het festival opgezet om lichtkunst bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Inmiddels is het Amsterdam Light Festival uitgegroeid tot een van de grootste lichtfestivals van Europa. De vorige editie van het Amsterdam Light Festival trok zo'n 900.000 bezoekers.

Ontroerende ijskast

Maar ook wie niet het festival bezoekt, zal waarschijnlijk wel enkele opvallende werken tegenkomen. Een daarvan is Natuurlijk Licht, wat op het eerste oog een soort tetris van keukenapparatuur lijkt. Maar voor kunstenaar Meke Vrienten zit er een diepere betekenis achter.

Crypto wallet

Een ander werk dat aanzet tot denken, is een lange code bestaande uit cijfers en letters. Het is een crypto wallet code, vertelt kunstenaar Frederike Top. Oftewel een toegangscode voor je digitale portemonnee. 'Ik ben heel benieuwd of mensen het begrijpen. Ik hoop dat het hen nieuwsgierig maakt zodat ze meer willen leren over de bitcoin.'

De crypto wallet werkt ook: met het geld dat in de wallet wordt gestopt, gaat naar een goed doel. 'Dementerenden kunnen vervolgens gratis een tochtje maken langs het Light Festival.'

De lichtkunstwerken zijn nog tot en met 20 januari te zien. Niet alleen zijn ze verspreid langs de grachten, maar soms zweven ze ook boven het water.