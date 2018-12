Fietser gewond na botsing met scooter op Marnixstraat

Een scooter en een fietser zijn in botsing gekomen op de Marnixstraat ter hoogte van theater de Krakeling.

Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur. De scooterrijder is met de schrik vrijgekomen, de fietser heeft waarschijnlijk haar been gebroken en is met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Het tramverkeer heeft een half uur stilgelegen. Inmiddels komt alles weer op gang. De politie doet onderzoek hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.