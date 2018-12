Choho nieuwe voorzitter VluchtelingenWerk Nederland

Voormalig wethouder Abdeluheb Choho wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland.

Choho was van medio 2014 tot begin dit jaar als wethouder (D66) verantwoordelijk voor duurzaamheid, openbare ruimte, dienstverlening, ICT en bestuurlijk stelsel. Ook is hij twee keer gekozen in de Trouw Top 100 duurzame bestuurders. Voor hij de politiek in ging heeft Choho diverse leidinggevende functies in het bedrijfsleven gehad, onder andere bij Accenture.

‘Na mijn wethouderschap ben ik op zoek gegaan naar een organisatie die maatschappelijk relevant is en midden in de samenleving staat. Dat is VluchtelingenWerk bij uitstek. Ik ben dan ook enorm verheugd dat ik het vertrouwen heb gekregen de rol van bestuursvoorzitter te vervullen. In deze rol kan ik zowel mijn ervaring vanuit het bedrijfsleven als die van wethouder gaan inzetten om op te komen voor de belangen van vluchtelingen. Ik kijk er naar uit om samen met alle medewerkers en vrijwilligers aan de slag te gaan’, aldus Choho over zijn nieuwe uitdaging.

Frank Rövekamp, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘De rol van VluchtelingenWerk is uitdagend en dat geldt zeker ook voor die van bestuursvoorzitter van de vereniging. Met Abdeluheb aan het roer, die met zijn sterke persoonlijkheid en scherp oog voor organisatieverhoudingen zowel boegbeeld als verbinder kan zijn, zien wij de toekomst van VluchtelingenWerk Nederland met vertrouwen tegemoet.’

Choho begint per 1 februari 2019 in zijn nieuwe functie. Hij volgt Dorine Manson op die naar de Goeden Doelen Loterijen is gegaan.