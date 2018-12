Zorgen over mogelijke komst biomassacentrale in Diemen

Nuon heeft bij de provincie een verzoek ingediend om een biomassacentrale te kunnen bouwen in Diemen. Dit plan leidt niet alleen tot zorgen bij bewoners en milieuorganisaties, ook binnen de gemeenteraad is er commotie ontstaan. 'We willen dat alle zorgen aan bod komen, ook als de gemeente er formeel niet over gaat', stelt het gemeentebestuur.

Nuon zou tijdelijk van de centrale gebruik willen maken in de transitie naar schonere energie. Toch zijn er ook zorgen over de nieuwe centrale. Vooral over de uitstoot van de biomassa en de duurzaamheid van de brandstof zijn vragen ontstaan. GroenLinks heeft daarom het college vragen gesteld.

'Het is immers onze gemeente'

In een reactie vertelt wethouder Jorrit Nuijens (Duurzaamheid) dat de gemeenteraad maar over een klein deel van de vergunning kan besluiten. 'Maar het college zoekt toch naar manieren om te zorgen dat Diemen op alle aspecten rondom biomassa invloed kan uitoefenen. Het is immers onze gemeente waar Nuon die centrale wil neerzetten.'

Het gemeentebestuur is al in gesprek met Nuon en de provincie. Ook moet er nog overlegd worden met Amsterdam en Almere, aangezien deze steden uiteindelijk de meeste warmte van de centrale zullen afnemen.

Het college verwacht de gesprekken in januari te hebben afgerond. Dan komt het bestuur met een voorstel en worden bewoners tijdens een informatiebijeenkomst op de hoogte gesteld.