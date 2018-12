Geen 'Tony's Chocolonely Pretpark' op NDSM-werf

De droom van 'Chief Chocolate Officer' Henk Jan Beltman van Tony Chocolonely om de chocoladefabriek naar de NDSM-werf te halen komt niet uit. De Tony's fabriek komt, inclusief achtbaan, in Zaandam te staan.

Dat meldt NH Nieuws. De chef chocola van Tony Chocolonely sprak zijn 2016 zijn ambitie uit om de chocoladefabriek in Noord op het NDSM te openen. Het zou een soort Heineken Experience moeten worden. Met de achtbaan die erbij gebouwd wordt zou 'Tony's Chocolonely Chocolate Circus', hoe de fabriek zal gaan heten, voor zo'n 250.000 tot 500.000 bezoekers per jaar moeten zorgen. Maar die vlieger gaat helaas voor hem niet op, in Amsterdam dan. De fabriek wordt in 2020 in Zaandam in Pakhuis de Vrede gebouwd.

Het pakhuis is een oud monumentaal pand aan het Noordzeekanaal. Naast de tonnen kilo's chocola die hier geproduceerd moet worden, moet het ook een 'toeristentrekpleister' worden. De achtbaan zal de bezoekers langs de verschillende afdelingen van de fabriek leiden.

De gemeente Zaanstad hoopt dat de komst van dit pretpark aanspoort om een fietsbrug van Zaandam naar de stad te realiseren.