Auto in Osdorp vliegt voor de tweede keer deze week in brand

Een auto op de Kwelderweg in Osdorp is rond 22.30 uur door onbekende oorzaak in de brand gevlogen. Afgelopen dinsdag was het bij dezelfde auto ook al raak.

Volgens een getuige stond de auto er al een paar dagen geparkeerd. Dinsdagavond was hij ook al in de fik gevlogen. Toen hadden buurtbewoners gezegd dat zij vermoeden dat de brand aangestoken zou zijn. Hoe de brand deze keer is ontstaan, maar ook nu lijkt brandstichting het meest waarschijnlijk. De auto kan in ieder geval als verloren beschouwd worden. De voorkant van de wagen is volledig uitgebrand en de ruit aan de bestuurderskant is gesprongen.

De brandweer was ter plaatse, maar een omstander meldde dat de politie de brand al geblust zou hebben toen zij aankwamen. Er wordt onderzocht wat er gebeurd is.

Dit jaar zijn er al tientallen auto's in vlammen opgegaan. Vaak in Noord. Regelmatig lijkt er sprake van brandstichting. Maar het oppakken van daders is maar mondjesmaat gelukt.

