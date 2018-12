Tien jaar TEDx in de Stadsschouwburg: 'Zo magisch'

Het is vandaag tien jaar geleden dat TEDx Amsterdam voor de eerste keer georganiseerd werd. Daarom biedt de Stadsschouwburg ook vandaag weer het podium aan diverse sprekers in het teken van technologie, entertainment en design.

Dit jaar zit hij voor het eerst in het publiek, nadat hij het congres van 2009 tot 2016 zelf organiseerde. Jim Stolze blikt terug op de afgelopen tien jaar TEDx: 'Ik heb toen het vuurtje aangestoken, maar gelukkig zijn er bijna 300 mensen geweest die me hebben geholpen om het tot een kampvuur te maken'.

'Emotionele achtbaan'

In 2009 had Stolze dan ook niet verwacht om nu, 10 jaar later, weer op dezelfde plek te staan. 'Toen we begonnen dachten we helemaal niet dat het meerdere keren zou plaatsvinden. We wilden het 1 keertje doen. Check en weer door. Maar wat we toen hebben losgemaakt.. Zo magisch. En ik moet zeggen dat ik dat gevoel weer had. Het is 1 grote emotionele achtbaan geweest. We hebben gelachen, gehuild.. het is geweldig.'

'Onbegrijpelijke magie'

Tijdens die achtbaan bood TEDx het podium aan sprekers zoals Frans Timmermans, Peter van Uhm en Heleen Mees. Iemand die ook vrijwel alle edities heeft bijgewoond is Nephtalie Demei. Zij begon als bezoekster en belandde al snel óók in de organisatie. 'Wat ik fijn vind is dat je in de zaal nog steeds dezelfde ongrijpbare magie voelt. Ik weet dat veel van ons dachten: op een gegeven moment is het op. Je kunt beter stoppen op je hoogtepunt, wanneer het nog echt leuk is. Want je kunt niet elk jaar hetzelfde blijven doen. Maar goed, het is niet elk jaar hetzelfde, je hebt elk jaar andere vertellers, sprekers, partners. Er ontstaan gewoon continue nieuwe ideeën. Het is gewoon inspiratie. En daar kan je nooit genoeg van hebben.'