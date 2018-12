Troep in Osdorp: 'Al vreet je jezelf een ongeluk, gooi je afval weg'

Lachgaspatronen, etensresten, joints en strips oxazepam; je kunt het allemaal tegenkomen op de grond tijdens een wandeling door de Tuinen van West in Osdorp. Tot grote ergernis van de buurtbewoners.

Zodra het donker wordt komen er jongeren samen om te hangen op de parkeerplaats aan het einde van de Etnastraat. Omwonende Irene Hemelaar is de ravage die de jongeren achterlaten helemaal zat.

Er wordt gegeten, gedronken, jointjes gerookt en veel lachgasballonnen gebruikt. Daarna wordt de rotzooi vanuit het autoraam op de grond gegooid. 'Terwijl er gewoon een prullenbak naast staat. Al maak je jezelf helemaal gek met lachgas en vreet je jezelf een ongeluk, waar het mij om gaat is dat je je afval gewoon in de prullenbak gooit. Doe normaal, gedraag je', aldus Irene.

'Ga dan wandelen'

Toen Irene tijdens het uitlaten van haar hond een van de jongens aansprak, werd haar dat niet in dank afgenomen. 'Waar bemoei je je mee', kreeg ze te horen. Waarop Irene antwoordde: 'Dit is een wandelpad, ik wil hier wandelen.' 'Ga dan wandelen', was de reactie van de jongeman.

Structurele oplossing

Meerdere buurtbewoners storen zich aan de situatie en hebben geklaagd bij stadsdeel Nieuw-West. Het stadsdeel laat in een reactie weten op de hoogte te zijn en naast de wekelijkse schoonmaak, ook elke avond handhavers die kant op stuurt om de hangjongeren aan te spreken op hun gedrag. Ook wil de gemeente samen met de wandelaars op zoek gaan naar een structurele oplossing.