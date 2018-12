'Gemeente waarschuwt ondernemers voor nieuwe kraakacties ADM-bewoners'

Na de kerst moeten de bewoners van het ADM-terrein dan echt weg zijn. De gemeente heeft de groep een nieuwe plek aangeboden in Noord, maar houdt er sterk rekening mee dat niet iedereen hier gebruik van zal gaan maken en waarschuwt ondernemers voor nieuwe kraakacties.

Dat schrijft De Telegraaf op basis van een brief aan ondernemers in het Westelijk Havengebied die de krant in handen heeft gekregen. In de brief schrijft de gemeente: 'Middels deze brief informeer ik u over de ontruiming van het ADM-terrein en wat u kunt doen als er onverhoopt personen uit deze groep zich ongewenst toegang verschaffen tot uw terrein.'

In het schrijven legt de gemeente aan de ondernemers uit hoe te handelen bij een dergelijke kraakactie. Ondernemers worden opgeroepen direct contact op te nemen met de politie zodat zij meteen in actie kunnen komen. Vanaf 27 december begint de gemeente met het ontruimen van het ADM-terrein.