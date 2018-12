'Ook GVB moet schadevergoeding betalen aan Joodse nabestaande'

Na de NS wordt nu ook het GVB opgeroepen om schadevergoedingen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust te betalen voor de deportatie van Joden. Federatief Joods Nederland (FJN) vindt dat het vervoersbedrijf nu de uitgelezen kans heeft om publiekelijk excuses te maken.

Dat schrijft De Telegraaf. Het GVB kent nog steeds een 'roetzwarte vlek' in de Amsterdamse oorlogsgeschiedenis als het gaat om tramtransporten in de Tweede Wereldoorlog, zegt Herman Loonstein, voorzitter van FJN. Juist in deze tijd, 'waarin antisemitisme weer de kop op steekt'. Volgens Loonstein weigert het GVB tot nu toe toe te geven dat het bedrijf meewerkte met de jodenvervolging.

Nooit excuses

Het GVB heeft nooit publiekelijk excuses aangeboden voor de rol die het bedrijf had in de oorlog. Tussen 1942 en 1943 heeft het GVB zo'n 60.000 Joden naar de Hollandsche Schouwburg vervoerd. Vanaf daar werden ze via Centraal Station en station Muiderpoort gedeporteerd, met meestal als eerste bestemming Kamp Westerbork.

Eerder deze week maakte de NS bekend individuele schadevergoedingen te gaan betalen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. De NS verdiende destijds ongeveer 2,5 miljoen euro door in opdracht van de nazi’s treinritten te rijden waarmee joden werden gedeporteerd.

Lees ook: NS gaat schadevergoeding betalen aan slachtoffers van Holocaust

Een woordvoerder van het GVB laat aan De Telegraaf weten dat ze naar het verzoek van de FJN gaan kijken en met een reactie zullen komen.